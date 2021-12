Serie A – Al Gewiss Stadium di Bergamo, la Roma batte l’Atalanta per 4-1.

Grande vittoria per la Roma che batte l’Atalanta in trasferta a Bergamo per 4-1 In gol per la squadra Lombarda c’è solo un autogol di Cristante al 45+1. La Roma partita in vantaggio al 1′ minuto con Abraham ha raddoppiato al 27′ con un gol di Zaniolo. Nella seconda frazione di gioco la Roma si è portata sul 3-1 al 72′ con Smalling e al 82′ Abraham chiude definitivamente la partita con un’altro gol.

