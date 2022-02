Serie A – Allo Stadio Arechi finisce 2-2 tra la Salernitana e lo Spezia.

La Salernitana non riesce a conquistare i tre punti contro lo Spezia e deve accontentarsi solo di un pari per 2-2. Gran partita da parte di Verdi che realizza una doppietta: entrambi i gol arrivano su calcio di punizione. E in entrambe le occasioni lo Spezia pareggia su calcio di rigore (Manaj e Verde) sempre accordati dopo On Field Review.

