Serie A – È finita tra Spezia e l’Hellas Verona

Serie A – Allo Stadio Picco finisce 0-0 la sfida tra Spezia e l’Hellas Verona.

Esordio in A per Perilli che sostituisce Montipò out per febbre. In avvio infortunio per Ngonge. Pericolosi Lazovic e Gaich. Nella ripresa miracoloso Dragowski su Kallon poco prima del palo di Nzola. Lo Spezia protesta per un contatto su Gyasi in area di rigore. Espulso Federico Marchetti dalla panchina. Finisce a porte inviolate la partita

