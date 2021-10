Serie A e Nazionale è allarme stadio Olimpico

Secondo quanto riportato dal Messaggero oggi in edicola ci sarebbero dei problemi non trascurabili che riguardano lo stadio Olimpico di Roma.

Il quotidiano romano focalizza l’attenzione sul prato del terreno di gioco dello stadio romano, al punto da mettere in pericolo la disputa della gara Italia-Svizzera decisiva per la qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar.

La gara potrebbe giocarsi a Bergamo o Torino con Napoli altra candidata.

Ma l problema si riflette anche sul campionato di Serie A dove giocano la Lazio e la Roma.

Proprio la Roma affronta il Napoli in campionato domenica 24 ottobre alle ore 18:00.

