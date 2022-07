Serie A e tavolo verde: tutte le slot a tema calcistico

Il campionato di serie A sta conoscendo ultimamente un periodo di importanti cambiamenti. Tra le tante novità, la serie A sta diventando sempre di più un argomento di ispirazione per i produttori di giochi online.

Il panorama del gaming online e quello del calcio, infatti, si stanno unendo sempre più, tanto che negli ultimi anni sono nate diverse slot machine a tema calcistico, che – tra gli altri intrattenimenti – simulano derby e riproducono suoni delle partite reali.

Gli appassionati di calcio e di gioco online, dunque, possono sperimentare diverse slot machine a tema calcistico, molto varie tra loro, e di seguito verranno elencate le più comuni e apprezzate dai giocatori.

Champions Goal : è una delle slot machine più semplici, pensata soprattutto per gli amanti della Champions League. La slot ha volatilità medio/alta, ciò implicherà dunque vincite regolari con premi non elevati. Richiedendo puntate minime molto basse per iniziare, è accessibile a ogni tipo di giocatore.

: è una delle slot machine più semplici, pensata soprattutto per gli amanti della Champions League. La slot ha volatilità medio/alta, ciò implicherà dunque vincite regolari con premi non elevati. Richiedendo puntate minime molto basse per iniziare, è accessibile a ogni tipo di giocatore. Mondial : composta da 5 rulli e 3 righe, vanta di 25 linee di pagamento. La volatilità del gioco è simile a quella di “Champions Goal”, e non prevede Jackpot.

: composta da 5 rulli e 3 righe, vanta di 25 linee di pagamento. La volatilità del gioco è simile a quella di “Champions Goal”, e non prevede Jackpot. Football: Champions Cup : tra le più usate in quanto di facile utilizzo e con grafica coinvolgente. Non sarà necessaria alcuna registrazione o download di applicazioni per poter giocare.

: tra le più usate in quanto di facile utilizzo e con grafica coinvolgente. Non sarà necessaria alcuna registrazione o download di applicazioni per poter giocare. Football Carnival Slot : Football Carnival è una slot che fonde il gioco del calcio alla cultura brasiliana, tra spettacoli, balli e campioni internazionali di calcio. Questo gioco, più di altri, può trasportare il tifoso negli stadi dei Mondiali.

: Football Carnival è una slot che fonde il gioco del calcio alla cultura brasiliana, tra spettacoli, balli e campioni internazionali di calcio. Questo gioco, più di altri, può trasportare il tifoso negli stadi dei Mondiali. Supreme Football: si colloca tra i giochi “instant win” per le sue dinamiche. Come in altre slot, l’obiettivo è realizzare goal per vincere. Differentemente dalle slot classiche, in questo caso non vi sono simboli sui rulli, ma ogni casella avrà un importo numerico che costituirà la base delle combinazioni.

Non trascurare mai la sicurezza

Ma anche quando ci si diverte è importante la sicurezza. Il sito https://wisecasino.net/ offre recensioni e guide solo su operatori certificati e legali, per giocare sempre in totale sicurezza. Può essere utile consultarlo per chi volesse cimentarsi nel gioco online, e ricevere informazioni anche sulle strategie di gioco e i bonus offerti.

I consigli più preziosi per chi vuole entrare nel mondo dei casinò online, che è in costante crescita, sono i seguenti: installare un buon antivirus, molto importante soprattutto nel gioco online con altri utenti; cambiare spesso la password, e sceglierne una forte, completa di simboli e numeri per un totale di almeno otto caratteri, in modo tale da limitare il furto di dati sensibili; scegliere casinò con licenza, essendo la licenza ADM l’unica legale nel nostro Paese, che dunque garantirà il rispetto della privacy e sicurezza dell’utente.

