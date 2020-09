Serie A: è un Napoli da scudetto?

La stagione 2020/21 della massima serie calcistica italiana è ufficialmente ricominciata e, come ogni anno, si sta discutendo di quelle che potrebbero essere le squadre favorite per la vittoria dello scudetto.

La scorsa stagione si è conclusa con il trionfo della Juventus, che domina ormai in Italia da diversi anni e che anche quest’anno vorrà continuare ad imporre il suo dominio.

La Juventus non sarà però l’unica pretendente al trono e lo sanno bene tutti gli amanti di questo sport interessati alle scommesse sportive di calcio. Essi dovranno tener conto della forza di altre società calcistiche italiane che puntano alla vittoria dello scudetto, in primis il Napoli. Gli azzurri in diverse occasioni nelle ultime stagioni sono riusciti ad impensierire i bianconeri, anche se alla fine non sono riusciti a mantenere il passo necessario per diventare campioni d’Italia.

Il mercato del Napoli ed il sogno scudetto

Lo scudetto è uno degli obiettivi del Napoli e questo ormai è chiaro a tutti. E’ da qualche anno che la società calcistica napoletana si sta impegnando per raggiungere questo traguardo e per riportare a Napoli il titolo di campioni d’Italia, ma la Juventus si è sempre rivelata un’avversaria impossibile da superare.

Anche per questa stagione la società sta lavorando affinché lo scudetto possa essere un obiettivo realmente raggiungibile e non si trasformi a metà campionato in un’utopia. Il Napoli è partito con il piede giusto, conquistando i primi tre punti in classifica con la vittoria in trasferta contro il Parma. La partita Parma – Napoli si è conclusa sullo 0-2, con i gol di Dries Mertens al 63’ e di Lorenzo Insigne al 77’.

Ora i giocatori allenati da Gattuso dovranno subito ritrovare la concentrazione e lavorare per ottenere la vittoria anche al termine del prossimo incontro: li attende una delicata sfida allo Stadio San Paolo contro il Genoa, squadra che nella prima partita di campionato ha dimostrato di avere delle ottime armi ed ha messo a segno più reti contro il Crotone.

Il Napoli potrà vincere davvero il campionato 2020-21?

La domanda che tutti i tifosi del Napoli si stanno ponendo è se la squadra di Gattuso riuscirà ad imporsi in questo campionato e a terminare la stagione al primo posto in classifica. Per rispondere a questa domanda bisognerà attendere qualche giornata, per valutare non solo le prestazioni del Napoli ma anche delle altre squadre che si contendono lo scudetto.

La Juventus resta ancora tra le favorite ed è anzi la squadra che viene data come favorita assoluta da gran parte degli esperti di calcio. Anche l’Inter di Antonio Conte è tra le favorite alla vittoria del titolo, ne è sicura ad esempio Paola Ferrari che ha apprezzato le scelte dell’allenatore nerazzurro. Dello stesso parere anche Di Natale, il quale in un’intervista ha parlato di una lotta a due per lo scudetto, che secondo lui sarà conteso tra Juventus ed Inter.

Anche il Napoli rientra tra le squadre favorite, ma dovrà dimostrare di poter realmente competere per questo titolo fin da subito, evitando le prestazioni sottotono che hanno macchiato la scorsa stagione e che non hanno consentito alla squadra di ottenere il posizionamento in classifica che avrebbe meritato, sia per l’organico di cui la società dispone, sia per l’impegno profuso dai giocatori durante il campionato.

Comments

comments