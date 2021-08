Si è concluso il primo tempo del secondo anticipo di oggi di questa seconda giornata di Serie A, con Hellas Verona e Inter in campo.

Al termine del primo tempo è l’Hellas Verona in vantaggio sull’Inter. Un errore di Handanovic in uscita regala palla ai padroni di casa e Ilic sigla il gol dell’1 a 0. Dopo il gol l’Inter di Inzaghi è sembrata in palese difficoltà per il pressing del Verona.

1 a 0 per la squadra di Di Francesco, quindi, dopo i primi 45 minuti di gioco.

