Terminato il posticipo serale della 13esima giornata di Serie A allo stadio Marassi di Genova tra Genoa-Roma.

Esordio amaro di Shevchenko sulla panchina genoana.

Il Genoa sconfitto in casa dalla Roma per 0-2 per la doppietta del classe 2003 Afena-Gyan.

Comments

comments