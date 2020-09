Serie A, esordio vincente per il Genoa: battuto il Crotone per 4-1

Esordio vincente per il Genoa, che nella prima giornata di Serie A, ha avuto la meglio sul Crotone, una delle tre squadre neopromosse.

I liguri si sono imposti con un netto 4-1, maturato, in buona parte, nella prima frazione di gioco: Genoa in vantaggio dopo appena 6′ con un gol di Mattia Destro, seguito, dopo soli tre minuti, da una meraviglia di Goran Pandev, che con un pallonetto realizza il gol del 2-0. I pitagorici accorciano le distanze, al 28′, con Riviere, ma al 34′ il neo acquisto Zappacosta riporta a due i gol di vantaggio della sua squadra. Al 75′ c’è gioia anche per Marko Pjaca che, proprio come l’ex terzino di Chelsea e Roma, bagna il suo esordio con un gol.

