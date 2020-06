La redazione di Sky Sport riporta quali sono i verdetti della Serie A Femminile, dopo la decisione dello stop al campionato.

La Juventus femminile sarà prima senza l’assegnazione dello scudetto. L’algoritmo ha deciso anche il piazzamento in Champions League, in ballottaggio tra Fiorentina e Milan; sarà la Viola ad andare in Champions League. L’Orobica scende in Serie B, mentre il Napoli sale in A. La Serie B, infine, sarà a 14 squadre.

