Serie A femminile, il Napoli si gioca la salvezza all’ultima giornata: alle 12.30 la sfida con la Roma

La Serie A femminile all’ultima giornata, finale thrilling per il Napoli che si gioca la salvezza in casa contro la Roma.

Ultima giornata per la Serie A femminile, il Napoli cerca i tre punti che vorrebbero dire salvezza e permanenza nella massima serie contro la Roma. Le capitoline cercano una vittoria per chiudere al quarto posto, in attesa della finale di Coppa Italia che giocherà contro il Milan domenica prossima, mentre le azzurre terranno probabilmente l’orecchio attento a quanto accadrà sul campo di San Marino-Fiorentina.

Proprio con una vittoria sulle titane le ragazze di Pistolesi credevano di aver ipotecato la salvezza, ma la squadra della Serenissima hanno riaperto i discorsi con la vittoria sulla Pink Bari ed ora a dividere Napoli e San Marino, rispettivamente a quota 13 e 12, c’è solo un punto in classifica.

Ecco le dichiarazioni del tecnico del Napoli, Alessandro Pistolesi:

“Un orecchio sarà teso a sentire ciò che accadrà a San Marino, anche se abbiamo il destino nelle nostre mani. La sfida contro le giallorosse si preannuncia difficile ma le ragazze sono ormai abituate a scontri del genere e vogliono centrare l’impresa. Mi vengono i brividi anche solo a pensare al momento in cui centreremo finalmente il nostro obiettivo”.

Calcio d’inizio allo stadio “Caduti di Brema” di Barra, ore 12.30.

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Serie A.

Comments

comments