Serie A, finalmente si riparte dopo la sosta: il programma completo della 4 giornata

Con i tre anticipi del sabato che vedono in campo le quattro squadre italiane impegnate in Champions League, prende il via la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-24.

Sabato da brividi con le squadre della Champions.

La sfida di Torino alle ore 15:00 tra Juventus e Lazio apre il sabato da brividi della Serie A che prosegue poi alle 18:00 con il derby di Milano Inter-Milan che vede di fronte le due capolista a punteggio pieno dopo tre giornate.

Alle 20:45 il Napoli campione d’Italia è atteso dall’insidiosa in trasferta in casa del Genoa per provare a riscattare la sconfitta interna con la Lazio.

Le altre partite.

Il Lecce quarto in classifica è ospite del Monza, mentre si annuncia spettacolare Fiorentina-Atalanta. Inedito scontro salvezza all’Olimpico tra Roma ed Empoli, con i toscani unici ancora a 0 punti in classifica dopo tre giornate, ma appena un punto sotto i giallorossi di Mourinho. Chiudono la quarta giornata le partite in programma lunedì Salernitana-Torino e Verona-Bologna.

Il programma completo e le dirette TV.

SABATO 16 SETTEMBRE:

15:00

Juventus-Lazio [DAZN]

18:00

Inter-Milan [DAZN]

20:45

Genoa-Napoli [DAZN/Sky].

12:30

Cagliari-Udinese [DAZN/Sky]

15:00

Frosinone-Sassuolo [DAZN]

Monza-Lecce [DAZN]

18:00

Fiorentina-Atalanta [DAZN]

20:45

Roma-Empoli [DAZN].

18:00

Salernitana-Torino [DAZN]

20:45

Verona-Bologna [DAZN/Sky].

