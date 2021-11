Serie A, finisce a reti inviolate il primo tempo di Spezia-Torino

Si è appena concluso il primo tempo del match tra Spezia e Torino, secondo anticipo del 12° turno del campionato di Serie A.

Al “Picco”, dopo i primi 45′ di gioco, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, nonostante un primo tempo abbastanza vivo, soprattutto da parte degli ospiti, che hanno sfiorato il vantaggio al 19′ con Andrea Belotti: il “Gallo” ha centrato la traversa, da pochi passi, su un cross dalla sinistra da parte di Praet. Un minuto più tardi, check var per monitorare un tocco di mano di Bastoni nell’area ligure, che sarebbe valso il calcio di rigore per i granata, ma Orsato ha scelto di non concedere il penalty. Al 31′, occasione anche per lo Spezia con Gyasi, che ha sfiorato il gol con una splendida conclusione mancina dal limite dell’area, spaventando il portiere Milinkovic-Savic.

