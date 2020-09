Serie A, finisce a reti inviolate il primo tempo di Verona-Udinese

Si è appena concluso il primo tempo del match, valevole per il 2° turno del campionato di Serie A, tra Hellas Verona e Udinese.

Dopo i primi 45′, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, nonostante le numerose occasioni da gol per entrambe le squadre. La prima chance è per i padroni di casa, dopo 7′, con Zaccagni che, a tu per tu con Musso, calcia fuori di un soffio. Successivamente, è l’Udinese a rendersi pericolosa, prima con Lasagna e poi con Coulibaly, mentre al 35′ è Tameze a sfiorare il vantaggio per gli scaligeri. Due minuti più tardi, grande risposta di Silvestri, che con i piedi dice di no a De Paul; infine, nel recupero, Becao stacca di testa, il pallone colpisce la spalla del portiere scaligero prima di stamparsi sulla traversa.

