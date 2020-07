Serie A, finite le partite di questa sera: pari Inter, Roma vittoriosa

Le partite in programma questa sera della 35° giornata di Serie A si sono concluse. L’Inter pareggia e rimane terza, la Roma vince nettamente contro la Spal.

Solo uno 0 a 0 per l’Inter di Conte a San Siro, contro la Fiorentina, ed in classifica rimane al terzo posto a -1 dall’Atalanta. La Roma vince senza problemi contro la Spal, mentre il derby della lanterna se lo aggiudica il Genoa vincendo per 2 a 1.

Lo scontro tra Lecce e Brescia vede la padrona di casa prendere i 3 punti ma rimangono sempre a -7 dal Genoa. Torino e Verona si dividono il punto; a seguire tutti i risultati finali con i relativi marcatori.

Inter – Fiorentina 0 – 0

Lecce – Brescia 3 – 1

22′, 32′ Lapadula, 63′ Dessena, 70′ Saponara

Sampdoria – Genoa 1 – 2

22′ Criscito (rigore), 32′ Gabbiadini, 72′ Lerager

Spal – Roma 1 – 6

10′ Kalinic, 24′ Cerri, 38′ Carles Perez, 47′ Kolarov, 56′, 75′ Bruno Peres, 90’+1 Zaniolo

Torino – Verona 1 – 1

56′ Borini (rigore), 67′ Zaza

