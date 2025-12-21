Serie A

Serie A: Genoa-Atalanta 0-1

Pubblicato il

L’Atalanta batte il Genoa 1-0. Decide il gol di Hien al 94′ su un’uscita imperfetta del portiere Sommariva, entrato al posto dell’espulso Leali al 3’

Tre punti d’oro per la Dea: la squadra di Palladino sale al 9° posto

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top