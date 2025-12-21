Serie A: Genoa-Atalanta 0-1

L’Atalanta batte il Genoa 1-0. Decide il gol di Hien al 94′ su un’uscita imperfetta del portiere Sommariva, entrato al posto dell’espulso Leali al 3’
Tre punti d’oro per la Dea: la squadra di Palladino sale al 9° posto
L’Atalanta batte il Genoa 1-0. Decide il gol di Hien al 94′ su un’uscita imperfetta del portiere Sommariva, entrato al posto dell’espulso Leali al 3’
Tre punti d’oro per la Dea: la squadra di Palladino sale al 9° posto
I risultati delle partite di oggi in attesa del posticipo serale
Conte:”Il Bologna non potrà avere più fame del Napoli”.
Infortunio per il Napoli
Supercoppa: il programma di oggi
Giovanni Di Lorenzo ha un desiderio e lo dichiara
Supercoppa: Giustizia é fatta ma lunedì che cornice ci sarà?
Spalletti batte Gasperini
Beukema fa una promessa in caso di vittoria della Supercoppa.
Lazio-Cremonese finisce in pari
De Laurentiis e Saputo insieme a due giorni dalla finale