Serie A, giudice sportivo: il 21 e il 25 gennaio si decide sui ricorsi per 4 gare non disputate

Il giudice sportivo, Gerardo Mastandrea, ha comunicato le date in cui si pronuncerà in merito ai ricorsi di quattro gare di Serie A non disputate nelle precedenti giornate.

Il 21 gennaio ci saranno le decisioni relative a Atalanta-Torino, rinviata a causa dello stop dell’Asl nei confronti della società granata, e a Salernitana-Venezia, rinviata per le positività nel club campano. Sempre il 21 gennaio si deciderà anche circa Fiorentina-Udinese.

Il 25 gennaio, invece, ci sarà la decisione in merito al ricorso dell’Udinese per la gara disputata il 9 gennaio contro l’Atalanta.

