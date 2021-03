Serie A: gol e spettacolo nel 3-2 del Sassuolo sul Verona

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è terminato l’anticipo delle 15 della 27° giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo e Verona.

Al termine del primo tempo il risultato è di 1-1 per i gol di Locatelli al 4′ per il vantaggio del Sassuolo e di Lazovic al 43′ per il pareggio degli scaligeri.

Nella ripresa arriva la giostra del gol.

Sassuolo di nuovo avanti con Djuricic al 51′, Di Marco pareggia per il Verona al 79′, ma Traorè all’81’ riporta in vantaggio il Verona.

All’89’ espulso il tecnico del Verona Juric.

Comments

comments