Serie A, Governo accerchiato sulla riapertura degli stadi

L’edizione di oggi de La Repubblica riporta le ultime sul tema della riapertura degli stadi delle squadre di Serie A, con il Governo accerchiato.

Un Governo accerchiato proprio sulla proposta di aumentare, in modo procedurale, i tifosi all’interno degli stadi dai 1.000 attuali fino al 25% della capienza. Il ministro alla Salute Roberto Speranza però frena, dicendo che “la priorità è la riapertura delle scuole e non il calcio”. La Conferenza delle Regioni prevista per oggi, tra l’altro, approverà le linee guida per la riapertura degli stadi fino ad un massimo del 25%.

Ad inizio ottobre, poi, il Governo dovrà varare il nuovo decreto per le misure anti-Covid; le Regioni, scrive il quotidiano, auspicano che già dal 4 ottobre ci sia un’apertura graduale degli stadi che va oltre i 1.000 tifosi. L’auspicio di Gravina è che la capienza sia aumentata per il match tra Italia ed Olanda a Bergamo; tutte proposte, comunque, che troveranno il freno del ministro Speranza e del Cts. Prima della fine di ottobre, riporta il quotidiano, sarà difficile capire qualcosa.

Infine, c’è ancora polemica sui tamponi per i calciatori ogni 4 giorni che Gravina reputa dannosi per le mucose degli atleti. E per il ministro Spadafora è arrivato un duro colpo dal Consiglio nazionale Coni che ha attaccato il testo unico per la riforma dello sport con un documento.

