Serie A: i club chiederanno alla FIGC di far slittare 4 mesi di stipendi. Tratteranno anche con l’AIC

Calcio & Finanza riporta che i club di Serie A sono pronti a chiedere alla FIGC uno slittamento sul pagamento di 4 mensilità.

In particolare, si parla delle mensilità che vanno da marzo 2021 a giugno 2021. Una richiesta, quella che sarà fatta alla FIGC dai club di Serie A, che ci sarà nel prossimo Consiglio Federale, in programma il 17 maggio.

In più i club sono pronti a trattare con l’AIC per cercare di ottenere un taglio di due mensilità sugli stipendi dei calciatori. Le conseguenze della pandemia si stanno facendo sentire per tutti i club, in generale. Una notizia emersa nella serata di ieri, insieme all’ufficialità che Sky ha ottenuto il pacchetto 2 dei diritti tv della Serie A.

