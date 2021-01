Serie A, i club chiedono il rinvio sulle prossime scadenze temporali da rispettare

La Serie A è in difficoltà e lo dimostrano le richieste di rinvio da parte dei club delle scadenze temporali da rispettare dei pagamenti.

Un esempio? L’Inter, che oggi paga gli stipendi di luglio ed agosto ed entro il 16 febbraio pagherà quelli di novembre e dicembre. La crisi pandemica del Covid ha messo in seria difficoltà i club di Serie A; oggi è prevista un’altra assemblea della Lega dove si dovrà discutere dei diritti tv del campionato per il triennio 2021/2024.

Ma i club hanno dato mandato al presidente Dal Pino di chiedere alla FIGC un rinvio sulle prossime scadenze temporali da rispettare. In più, la stessa FIGC ha già ottenuto l’ok da parte dello Stato di far slittare il pagamento delle tasse a partire da maggio in 24 mesi.

Tasse che riguardano il lordo sugli ingaggi di calciatori ed allenatori.

Fonte: calciomercato.com.

