In attesa dei match decisivi per la Champions in programma domani, si sono giocati tre anticipi della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A.

Questi i risultati e i marcatori dopo i primi tempi.

CAGLIARI-GENOA: 0-1

CROTONE-FIORENTINA: 0-0

SAMPDORIA-PARMA: 3-0

