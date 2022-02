Serie A, i nuovi acquisti trascinano la Juventus: Vlahovic e Zakaria stendono il Verona

Successo per la Juventus, nel posticipo domenicale del 24° turno di Serie A, che vedeva i bianconeri ospitare il Verona.

All’Allianz Stadium, i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 2-0, frutto dei due gol dei nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria: nel primo tempo, il centravanti serbo ci mette appena 13′ per realizzare la sua prima rete in bianconero, con un morbido pallonetto a tu per tu con Montipò. Al 61′, arriva il raddoppio realizzato dal centrocampista svizzero, il cui inserimento viene premiato dall’assist di Morata.

