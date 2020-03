Serie A, i probabili sviluppi per il calendario

Serie A – Non c’è ancora nulla di ufficiale ma secondo gli ultimi aggiornamenti la 26ª giornata si recupera il prossimo weekend mentre slittano le altre giornate. Inoltre verrà aggiunto un turno infrasettimanale per rispettare la chiusura del campionato il 24 maggio.

Di seguito nel dettaglio il programma della 26ª giornata che verrà giocata il prossimo weekend.

Sabato 7 Marzo

Sampdoria-Verona (ore 20:45)

Domenica 8 Marzo

Udinese-Fiorentina (ore 20:45)

Lunedì 9 Marzo

Milan-Genoa (ore 18:30)

Parma-Spal (ore 18.30)

Sassuolo-Brescia (ore 18:30)

Juventus-Inter (ore 20:30) Da valutare ancora viste le parole di Marotta.

Slittano invece la altre giornate con Verona-Napoli che dovrebbe giocarsi Venerdì 13 Marzo alle ore 18:45.

Come detto in precedenza verrà aggiunto un turno infrasettimanale che riguarderà in particolare la penultima giornata che si dovrebbe giocare tra il 12 ed il 14 maggio. La finale di Coppa Italia, invece, dovrebbe disputarsi il 20 Maggio.

