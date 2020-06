Serie A, i risultati al termine dei primi tempi: vincono Lazio e Samp

Sono terminati i primi tempi delle ultime due partite di questa 27° giornata, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria.

Nei primi 45′ i biancocelesti vincono per 2 a 1 a Bergamo, grazie ad un autogol di De Roon ed al gol di Milinkovic-Savic; ad accorciare le distanze ci ha pensato il solito Gosens. Per quanto riguarda l’altra sfida, Manolo Gabbiadini ha portato in vantaggio la Sampdoria che per ora conduce per 1 a 0 all’Olimpico.

La Roma si è vista annullare un gol di Veretout per un fallo di mani. Restano ancora 45′ per sapere in modo definitivo come si chiuderanno le due partite.

