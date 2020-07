Sono terminati i primi 45 minuti delle partite in programma questa sera della 35° giornata della Serie A; a seguire i risultati parziali.

Pari per l’Inter contro la Fiorentina, così come nel derby della lanterna e tra Torino e Verona. Il Lecce vince in casa contro il Brescia e la Roma lo fa in casa della Spal; questi i risultati parziali, che trovate di seguito:

Inter – Fiorentina 0 – 0

Lecce – Brescia 2 – 0

Sampdoria – Genoa 1 – 1

Spal – Roma 1 – 2

Torino – Verona 0 – 0

Comments

comments