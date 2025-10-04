Serie A

Serie A i risultati degli anticipi delle 15.00

Pubblicato il

Gli anticipi del sabato alle 15.00 sono stati due.

Parma-Lecce e Lazio-Torino

Le partita si sono concluse con la vittoria in trasferta del Lecce 0-1 ed il pareggio al cardiopalma 3-3 all’Olimpico

