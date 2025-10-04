Serie A i risultati degli anticipi delle 15.00

Gli anticipi del sabato alle 15.00 sono stati due.
Parma-Lecce e Lazio-Torino
Le partita si sono concluse con la vittoria in trasferta del Lecce 0-1 ed il pareggio al cardiopalma 3-3 all’Olimpico
Napoli boom! Crescita super per numero di tifosi
L’anticipo del venerdi della Serie A
Gutierrez:”Che emozione la Champions a Napoli. Lavorare con Conte un privilegio”
Si va verso Napoli-Genoa: il report degli allenamenti di oggi
Bianchini: “Questa partnership testimonia la volontà della SSC Napoli di collaborare con realtà di eccellenza per garantire ai nostri atleti un supporto sempre più qualificato”
Summit sulla questione Stadio Maradona, in merito alle vibrazioni del terzo anello e le soluzioni per ridurre il disagio ai residenti
Napoli-Genoa: conferenza Conte solo post gara
Italia: I convocati di Gattuso
Verso Napoli-Genoa gli azzurri tornano oggi al lavoro
La FIFA sceglie di non escludere Israele dalle competizioni internazionali