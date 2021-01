Serie A, i risultati degli anticipi delle 18: Milan, che batosta! Scialbo 0-0 per l’Inter

Sono appena terminati i due anticipi, iniziati alle 18, valevoli per il 19° turno del campionato di Serie A: Milan-Atalanta e Udinese-Inter.

A San Siro, inattesa batosta per la capolista, che viene sconfitta per 3-0: orobici in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Romero, bravo ad approfittare dell’errore in marcatura del giovane Kalulu. Nella ripresa, Ilicic raddoppia su calcio di rigore, poi Zapata, a tu per tu con Donnarumma, chiude i conti.

Delude anche l’Inter, che alla Dacia Arena non riesce a scalfire la resistenza dell’Udinese e non va oltre lo 0-0. Da segnalare, soprattutto, una strepitosa parata di Musso, bravissimo a negare la gioia del gol al connazionale Lautaro, favorito da un passaggio sbagliato da Bonifazi.

Comments

comments