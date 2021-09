Si sono appena conclusi i primi tempi di Fiorentina-Inter e Atalanta-Sassuolo, gare valide per la quinta giornata di campionato.

A Firenze i Viola conducono sui nerazzurri per 1-0 grazie ad un gol segnato da Sottil. A Bergamo, invece, l’Atalanta vince per 2-1 grazie ai gol di Gosens e Zappacosta mentre il gol di Berardi tiene in vita il Sassuolo.

