Serie A: i risultati delle 15

Serie A: Genoa-Parma 0-0, Cagliari-Bologna 0-2
Il Napoli ufficializza i rinnovi di Ambrosino e Vergara
Il Como batte la Juventus
Le pagelle di Torino-Napoli: Bell…ina senz’anima
Per Daniele, il piccolo guerriero azzurro, il ricordo di Don Francesco da Castel Del Piano
L’Inter vince a Roma
Jannik Sinner batte Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno il Six Kings Slam
Antonio Conte: “Il primo tempo siamo stati bellini, ma sembrava che andavamo sulle punte”
Spinazzola: Dobbiamo tenere botta. Nel secondo tempo dovevamo buttarla dentro”,
I risultati del primo pomeriggio di oggi
Antonio Conte nel post gara a DAZN: “C’è da giocare, migliorare, avere pazienza. Fase difensiva? Il gol lo abbiamo fatto noi”