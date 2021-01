Serie A, i risultati delle 15: impresa della Lazio a Bergamo, Genoa corsaro a Crotone e Boga salva il Sassuolo

Si sono concluse, da pochi minuti, le gare iniziate alle 15 e valevoli per il 20° turno di Serie A: Atalanta-Lazio, Cagliari-Sassuolo e Crotone-Genoa.

Impresa della squadra di Inzaghi, che si prende la rivincita dopo l’eliminazione in Coppa Italia e si impone con il risultato di 3-1 a Bergamo: apre le danze, dopo appena 3′, Marusic. Nella ripresa, Correa sigla il gol del raddoppio, ma l’Atalanta riapre i giochi con il rientrante Pasalic. All’82’, però, la Lazio cala il colpo del k.o. con Muriqi.

Importante successo, in chiave salvezza, anche per il Genoa, che passa con un perentorio 3-0 allo Scida, contro il Crotone: partita già in discesa nella prima frazione di gioco, chiusa avanti di due reti grazie ai gol di Destro e Czyborra. Nella ripresa, l’ex attaccante della Roma, in un momento di forma strepitoso, realizza la doppietta personale e chiude definitivamente i conti.

Bella partita a Cagliari, dove i padroni di casa hanno visto sfumare, all’ultimo secondo, una vittoria che sembrava ormai cosa fatta, dopo il gol del vantaggio siglato, al 75′, da Joao Pedro: al quarto minuto di recupero, infatti, il Sassuolo è riuscito ad acciuffare il pari, con la rete di Boga.

