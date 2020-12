Serie A, i risultati delle 15: la Roma dilaga a Bologna, vince anche l’Atalanta

Si sono appena conclusi i match, valevoli per l’11° turno di Serie A, iniziati alle 15: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma e Napoli-Sampdoria.

Gli azzurri, come vi abbiamo già raccontato, si sono imposti con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Lozano e Petagna, rimontando l’iniziale vantaggio ligure siglato da Jankto. Rotondo successo per l’Atalanta, che ha battuto la Fiorentina con un netto 3-0: gli orobici passano in vantaggio a fine primo tempo con Gosens, poi nella ripresa consolidano i tre punti con Malinkovskyi e Toloi. Passeggia anche la Roma, che archivia la pratica Bologna dopo appena 15′, portandosi sul 3-0 con l’autogol di Poli e le reti di Dzeko e Pellegrini. Al 24′, i felsinei accorciano le distanze grazie all’autorete di Cristante, ma i giallorossi dilagano con Veretout e Mkhitaryan.

Comments

comments