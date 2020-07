Serie A, i risultati delle altre due partite delle 19 e 30

Alle 19 e 30, oltre alla partita degli azzurri, si sono giocate altre due sfide di Serie A: Sampdoria-Cagliari e Milan-Parma. Come si sono concluse?

Il Milan vince, dopo che il Parma è andato in vantaggio, mentre il Cagliari subisce un’altra sconfitta, questa volta in casa Sampdoria al Marassi. I rossoneri si impongono per 3 a 1, mentre la squadra di Ranieri vincono con un netto 3 a 0.

Di seguito i risultati ed i marcatori:

Milan – Parma 3 – 1

44′ Kurtic, 55′ Kessie, 59′ Romagnoli, 77′ Calhanoglu

Sampdoria – Cagliari 3 – 0

8′ Gabbiadini, 41′ Bonazzoli, 53′ Bonazzoli

