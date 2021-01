Serie A, i risultati delle gare delle 15: Crotone a valanga sul Benevento, 1-1 tra Sassuolo e Parma

Si sono appena concluse le due partite, iniziate alle 15, valevoli per il 18° turno del campionato di Serie A: Crotone-Benevento e Sassuolo-Parma.

In Calabria, i padroni di casa si sono imposti con un pesante 4-1, frutto dell’autorete di Glik, della doppietta di Simy e del gol di Vulic. Inutile, per la squadra di Inzaghi, la rete realizzata all’81 da Iago Falque, autore del classico gol della bandiera. 1-1, invece, a Reggio Emilia, con il Parma che per un soffio non riesce ad aggiudicarsi il derby e conquistare tre punti: al Mapei Stadium, ducali in vantaggio con un colpo di testa di Kucka, ma il Sassuolo riesce a trovare il pari in extremis, con un calcio di rigore trasformato da Djuricic.

