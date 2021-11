Serie A, i risultati delle gare delle 15: la Sampdoria rimonta il Verona, la Fiorentina cade ad Empoli

Due vittorie casalinghe nei due anticipi di Serie A delle 15, valevoli per il 14° turno del campionato di Serie: Sampdoria-Verona ed Empoli-Fiorentina.

A Marassi, i blucerchiati hanno ottenuto il secondo successo consecutivo, dopo quello della scorsa settimana a Salerno, battendo in rimonta il Verona per 3-1: gli scaligeri erano passati in vantaggi, al 37′, con una conclusione dal limite di Tameze, deviata da Yoshida. Nella ripresa, la Samp trova il pari, al 51′, con il solito Candreva, protagonista anche in occasione del gol del 2-1, servendo un cross perfetto per la testa di Ekdal; al 90′, i ragazzi di D’Aversa calano, addirittura, il tris in contropiede, con un bel diagonale di Murru.

Al Castellani, invece, importante successo per il sorprendente Empoli, che ha avuto ragione della Fiorentina con il risultato di 2-1: anche in questo caso, erano stati gli ospiti a trovare l’iniziale vantaggio grazie a Vlahovic, al termine di una bella triangolazione tra il serbo e Callejon. Nel finale, però, succede di tutto e in due minuti i padroni di casa capovolgono la situazione: all’87’, Bandinelli trova il pari, approfittando di un’uscita infelice di Terracciano, poi, all’89’, Pinamonti, servito da un cross di Bajrami, anticipa Odriozola e firma il gol vittoria, facendo esplodere di gioia il Castellani.

