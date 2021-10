Serie A – I risultati delle gare delle 20:45

Serie A – La Roma vince in rimonta contro il Cagliari, la Lazio vince all’Olimpico contro la Fiorentina. L’Empoli perde in casa contro l’Inter.

All’Unipol Domus la Roma vince per 2-1 in rimonta contro il Cagliari, in gol per la Roma al 71′ e 78′ Ibanez e Pellegrini.

Al Castellani l’Empoli perde per 2-0 contro l’Inter, in gol per la squadra milanese D’Ambrosio al 34′ e Dimarco al 66′. La squadra toscana finisce la partita in dieci dopo l’espulsione di Ricci al 52′.

All’Olimpico la Lazio vince per 1-0 contro la Fiorentina, in gol Pedro al 52′.

