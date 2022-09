Serie A – I risultati delle partite delle 15:00

Serie A – Il Sassuolo perde contro l’Udinese, la Fiorentina cade in trasferta contro il Bologna, il Lecce pareggia contro il Monza.

Sassuolo-Udinese:

Dopo un buon avvio friulano arriva il gol del Sassuolo grazie a Frattesi. L’episodio che cambia il senso del match è l’espulsione da ultimo uomo di Ruan che costringe il Sassuolo in dieci nella ripresa. I gol della rimonta arrivano dalla panchina con Beto, autore di una doppietta, e Samardzic

Bologna-Fiorentina:

Prima vittoria in stagione per i rossoblù sotto gli occhi del nuovo allenatore Thiago Motta, presente in tribuna al Dall’Ara. Primo tempo senza emozioni, nella ripresa la Fiorentina passa in vantaggio al 54′ con la rete di Martinez Quarta che appoggia in rete l’assist dalla sinistra di Saponara. Ma il Bologna reagisce e ribalta il match in tre minuti (59′ e 62′): prima il pari di Barrow, poi il 2-1 di Arnautovic che poco dopo lascia il campo per infortunio muscolare

Lecce-Monza:

Sensi illude il Monza con una gran punizione nel primo tempo, ma Gonzalez a inizio ripresa segna subito il pareggio. Di Gregorio nel recupero cala la saracinesca con due interventi sullo stesso Gonzalez e Colombo e permette ai brianzoli di conquistare il primo, storico punto in Serie A. I padroni di casa furiosi per due possibili rigori non assegnati da Pairetto

Comments

comments