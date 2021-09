Serie A, I risultati delle partite delle 18.00

Buona la prima per Mazzarri che pareggia 2-2 in casa della Lazio, perde invece la Roma contro l’Hellas Verona.

La prima partita di Mazzarri da allenatore del Cagliari porta al toscano un buon pareggio contro la Lazio che giocava in casa, in gol per la Lazio: Immobile al 45′ e Cataldi al 83′ mentre per la squadra sarda segna Pedro al 46′ e Keita al 62′.

La Roma cade in casa del Hellas Verona per 3-2, la squadra romana passa in vantaggio al 36′ con Pellegrini ma L’Hellas nel secondo tempo regolamentare pareggia prima con Barek al 49′ e al 54′ passa in vantaggio con Caprari, la Roma pareggia poi con un autogol di Ilic al 58′ ma Faraoni al 63′ da il gol vittoria alla squadra veronese.

