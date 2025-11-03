Serie A: i risultati delle partite di oggi che hanno concluso la 10a giornata

Serie A: Sassuolo-Genoa 1-2; Lazio-Cagliari 2-0
Napoli: De Bruyne ha iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo.
Matteo Politano: “La batosta di Eindhoven? Ce la portiamo dentro per andare sempre al 100%. Giocare con la maglia del Napoli non mi pesa mai”
Antonio Conte alla vigilia di Napoli – Eintracht: “Chiedo al pubblico di starci sempre vicino! Ambiente compatto con i calciatori”
Conte a Sky:”Contro Eintracht voglio fare un gol più di loro”
Leonardo Spinazzola: pubalgia “silenziosa ma disturbatrice”
Il Napoli da solo comanda la Serie A
Il Napoli comunica un’ulteriore disponibilità di biglietti per la partita di Champions
Il Bologna vince in trasferta nel derby dell’Emilia.
Champions: È ancora possibile acquistare biglietti per la partita con l’Eintracht.
Il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Galeone