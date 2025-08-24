Serie A

Serie A: i risultati di Atalanta-Pisa e Juventus-Parma

Pubblicato il

Serie A: pareggia l’Atalanta di Juric con la neopromossa Pisa. La Juventus supera il Parma 2-0

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top