Serie A, i risultati finali delle gare delle 15: il Milan cade a San Siro contro il Sassuolo, Bologna corsaro a La Spezia

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan, che dopo aver perso a Firenze, cade in casa contro il Sassuolo, nel 14° turno del campionato di Serie A.

I rossoneri sono stati sconfitti, a San Siro, con il risultato di 3-1, dopo essere passati in vantaggio, al 21′, con un colpo di testa di Romagnoli. Tre minuti più tardi, il pareggio di Scamacca con una spettacolare conclusione dalla distanza che si infila all’incrocio dei pali; lo stesso Scamacca, al 33′, propizia la rete del 2-1, visto che un suo tentativo ravvicinato viene respinto di piede da Maignan, con il pallone che termina sulla schiena di Kjaer e si insacca in rete. Al 66′, i neroverdi chiudono i conti con il solito Berardi, che sembra avere un conto aperto con le milanesi, e la squadra di Pioli rimane, per giunta, in inferiorità numerica, per l’espulsione di Romagnoli.

Al “Picco” di La Spezia, invece, il Bologna centra la seconda vittoria esterna consecutiva, imponendosi con il risultato di 1-0: decisivo un calcio di rigore trasformato, all’83’, da Arnautovic, che nella prima frazione di gioco aveva sfiorato la rete con un bel pallonetto, colpendo, però, il palo esterno.

