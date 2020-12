Serie A, i risultati finali: nessun gol nelle partite delle 15

Terminano a reti bianche le due gare, valevoli per il 10° turno del campionato di Serie A, disputate alle 15: Roma-Sassuolo e Parma-Benevento.

Allo stadio Olimpico, sfortunati i giallorossi, che restano in dieci per l’espulsione di Pedro e si vedono annullare, sul finire del primo tempo, il gol del potenziale 1-0, segnato da Mkhitaryan. L’arbitro Maresca vede, coadiuvato dal VAR, vede un fallo di Dzeko e annulla: ne scaturiscono alcune proteste, dopo le quali viene espulso anche Fonseca. Nella ripresa, la squadra capitolina domina, nonostante l’uomo in meno, e sfiora ripetutamente il gol. Il Sassuolo sblocca la gara con una perla di Haraslin, ma l’attaccante parte in posizione irregolare e Maresca annulla. Nel finale, mancano un cartellino rosso ad Obiang, autore di un brutto fallo su Pellegrini, e un calcio di rigore alla Roma.

Poche emozioni, invece, allo stadio Tardini, dove le due contendenti sembrano quasi accontentarsi delle 0-0: un pari che consente al Benevento di portarsi a quota 11 punti in classifica; il Parma, invece, è indietro di una lunghezza. Ricordiamo che è stata rinviata, a data da destinarsi, la sfida tra Udinese ed Atalanta, a causa del maltempo.

