Serie A, i risultati finali: vincono Torino, Roma, Atalanta e Sassuolo

Sono terminate le partite delle 21 e 45 di questa 31° giornata di Serie A; trionfano Torino, Roma, Atalanta e Sassuolo.

La Roma ritrova la vittoria dopo le ultime sconfitte ed aggancia il Napoli in quinta posizione, mentre il Torino e l’Atalanta mettono in crisi Brescia e Sampdoria per la lotta salvezza. Tra Bologna e Sassuolo, invece, a trionfare è la squadra di De Zerbi ed a nulla vale il gol di Barrow sul finire che riapre la partita.

Di seguito tutti i risultati finali:

Atalanta – Sampdoria 2 – 0

75′ Toloi, 85′ Muriel

41′ Berardi, 57′ Haraslin, 90’+1′ Barrow

9′ Kucka, 43′ Mkhitaryan, 57′ Veretout

21′ Torregrossa, 48′ Autogol Mateju, 58′ Belotti, 86′ Zaza

