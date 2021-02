Serie A, i risultati: l’Atalanta passa al fotofinish a Cagliari, tre punti anche per la Sampdoria

Si sono appena conclusi i due match, valevoli per il 22° turno del campionato di Serie A, iniziati alle 15: Cagliari-Atalanta e Sampdoria-Fiorentina.

Alla Sardegna Arena, gli ospiti, dopo una partita non brillantissima, sono riusciti ad imporsi con il risultato di 1-0: decide un gol realizzato, al 90′, dal solito Muriel, entrato dalla panchina. Polemiche finali per un calcio di rigore prima concesso e, dopo aver consultato il VAR, successivamente revocato dall’arbitro Piccinin, per un contatto tra De Roon e Rugani.

Tre punti anche per la Sampdoria, che continua a far bene e batte anche la Fiorentina: vantaggio iniziale dei padroni di casa al 31′, con Keita, bravo ad approfittare di un’incomprensione tra Dragowski e Vlahovic. Lo stesso attaccante serbo, dopo appena 6′, ristabilisce la parità, ribadendo in rete una respinta di Audero su punizione di Pulgar, ma nella ripresa Quagliarella, con un sinistro dalla distanza, trova il gol della vittoria, grazie anche ad una deviazione fortuita da parte di Pezzella.

