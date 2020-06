Serie A, i risultati: l’Atalanta vince ancora, il Bologna inguaia la Samp

Sono terminati i tre match, valevoli per il 27esimo turno di Serie A, giocati in contemporanea con il match vinto dal Napoli contro la Spal.

Vittoria sofferta per l’Atalanta, che passa alla Dacia Arena contro l’Udinese, blindando il quarto posto e mettendo pressione all’Inter: gli orobici si sono imposti per 3-2, con le reti degli ex Zapata e Muriel (doppietta), rendendo inutili i due gol di Lasagna. Rocambolesco 3-3 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona, con i neroverdi che hanno acciuffato il pari al 97′ grazie a Rogerio, mentre il Bologna ha vinto 2-1 a Marassi contro la Sampdoria, che rimane ad una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sampdoria-Bologna 1-2 (72′ Barrow, 74′ Orsolini, 88′ Bonazzoli)

Sassuolo-Hellas 3-3 (51′ Lazovic, 53′, 77′ Boga, 57′ Stepinski, 78′ Pessina, 90′ Rogerio)

Udinese-Atalanta 2-3 (9′ Zapata, 31′, 87′ Lasagna, 71′, 79′ Muriel)

