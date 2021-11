Serie A, i risultati parziali dei due anticipi delle 15: Verona avanti a Marassi, reti inviolate tra Empoli e Fiorentina

Dopo il pari tra Cagliari e Salernitana, sono due gli anticipi di Serie A iniziati alle 15, e valevoli per il 14° turno di campionato: Empoli-Fiorentina e Sampdoria-Verona.

Dopo i primi 45′, gli scaligeri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0: decide, per ora, una rete di Tameze, che al 37′, con una conclusione dal limite, ha trafitto Audero, complice anche una deviazione di Yoshida. Reti inviolate, invece, nel derby toscano tra il sorprendente Empoli di Andreazzoli e la Fiorentina, andata più volte vicina al vantaggio, in particolare con Vlahovic, che ha colpito il palo, di testa, su cross di Bonaventura.

