Serie A, i risultati parziali delle gare delle 15: Sassuolo avanti a San Siro, 0-0 tra Spezia e Bologna

Dopo lo 0-0 del lunch match tra Udinese e Genoa, il 14° turno del campionato di Serie A prosegue con le due sfide delle 15: Milan-Sassuolo e Spezia-Bologna.

Al termine dei primi 45′, i neroverdi sono in vantaggio per 2-1 a San Siro: al 21′, Romagnoli, su calcio d’angolo battuto da Theo Hernandez, svetta di testa e sblocca il risultato, ma appena 3′ più tardi Scamacca, con una splendida conclusione dalla distanza, trova l’incrocio freddando l’incolpevole Maignan e, soprattutto, ristabilendo la parità. Lo stesso centravanti del Sassuolo, al 33′, propizia anche la rete del 2-1: su una sua conclusione da posizione ravvicinata, Maignan respinge di piede, ma il pallone sbatte sulla schiena di Kjaer e finisce in rete.

Reti inviolate, invece, tra Spezia e Bologna, al termine di un primo tempo abbastanza povero di emozioni, ad eccezione di due chance per i felsinei, prima con Arnautovic e, successivamente, con Barrow: entrambi hanno colpito il palo, il primo con un pallonetto a scavalcare Provedel, il secondo, invece, con una conclusione dal centro dell’area, su assist di Orsolini.

