Serie A, i risultati parziali delle gare delle 15: uno-due terribile della Sampdoria, reti inviolate tra Bologna e Venezia

Sono due le partite iniziate alle 15 e valevoli per il 13° turno del campionato di Serie A: si tratta di Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria.

Dopo i primi 45′, ritmi abbastanza bassi al Dall’Ara, dove non ci sono state particolari emozioni, come testimonia il risultato ancora fermo sullo 0-0, ad eccezione di una conclusione dalla distanza di Svanberg, su cui si è ben allungato il portiere dei lagunari Romero. All’Arechi, invece, primo tempo di marca blucerchiata: la squadra di D’Aversa ha costruito numerose occasioni da gol, sbloccando il punteggio al 41′ con un’autorete di Di Tacchio, autore di una sfortunata deviazione su un cross di Candreva. Quest’ultimo, appena due minuti più tardi, trova addirittura il gol del raddoppio per la Samp, finalizzando un bel contropiede condotto da Quagliarella.

