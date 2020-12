Serie A, i risultati parziali: reti inviolate a Roma e Parma, rinviata Udinese-Atalanta

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite delle 15, valevoli per il 10° turno del campionato di Serie A: Roma-Sassuolo e Parma-Benevento.

Il risultato è ancora fermo sullo 0-0 su entrambi i campi: a Roma, i giallorossi sono rimasti in 10, per l’espulsione di Pedro (doppio giallo per lo spagnolo). Si sono visti annullare il gol del potenziale 1-0, che era stato messo a segno da Mkhitaryan. Poche emozioni, invece, al Tardini, dove al momento il pari senza reti sembra il risultato più giusto.

È arrivata, poi, la decisione ufficiale su Udinese-Atalanta. L’inizio del match era stato rinviato di trenta minuti a causa del maltempo ma ora l’ultimo sopralluogo ha chiarito le cose.

La gara è ufficialmente rinviata a gara da destinarsi: il terreno di gioco della Dacia Arena, infatti, non era in condizione di permettere il regolare svolgimento della partita.

