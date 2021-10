Serie A – Il Torino vince per 3-0 contro la Sampdoria allo stadio Olimpico di Torino.

Partita dominata dal Torino che in casa contro la Sampdoria vince per 3-0, in gol per la squadra granata Praet al 17′ minuti, nella ripresa la squadra di casa segna con Singo al 52′ e Belotti la chiude al 90+3.

